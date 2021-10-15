Ворис: «В Лиге чемпионов цель не выполнили»

Фото: пресс-служба ХК Донбасс

Вратарь «Донбасса» Янис Ворис прокомментировал победу над «Клагенфуртом» (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Слова голкипера приводит пресс-служба дончан:

Случилось так (в самом начале игры серьезное рассечение получил вратарь дончан Андрей Макаров – прим.), я сразу был готов вступить в игру, ребята помогли так что еще раз спасибо им.

«Клагенфурт» хорошо катался сегодня, молодые ребята хотели себя показать и, думаю, у них это получилось. Игра не была легкой – «Клагенфурт» играет лучше, чем остальные команды в группе. Мы сегодня сыграли дисциплинировано, у нас было мало удалений, ребята хорошо блокировали броски и, конечно, красиво разыграли большинство, когда забросили вторую шайбу.

В целом по Лиге чемпионов, цель не выполнили, должны были проходить дальше, но уже сложилось, как сложилось – это хоккей, это спорт. Тут одна ошибка может все изменить. Все игры были хорошими, разница в один гол была – нам есть над чем работать».