«Донбасс» и «Сокол» сыграют третий раз в сезоне. Два предыдущих матча выдались огненными
Защитник «Сокола»: «Понимаем, что «Донбасс» захочет прервать нашу победную серию»
Хайруллов – о предстоящем матче лучший команд Украины
Динар Хайруллов / Фото: Facebook Сокола
Защитник «Сокола» Динар Хайруллов в интервью пресс-службе клуба поделился мнением о предстоящем матче киевлян с «Донбассом», который пройдет 5 ноября на телеканале XSPORT:
Будет интересная игра. Понимаем, что Донбасс захочет прервать нашу победную серию. Но и мы знаем, как против них играть. Нас ждет затяжная выездная серия. Настраиваемся на нее очень серьезно. Если сыграем в свою силу, то все будет хорошо. Не скрою, мы расстроились из-за того, что не смогли пройти дальше в Континентальном кубке. Теперь будем доказывать свой уровень в чемпионате Украины.
Напомним, что в матче с «Белым Барсом» (5:2) Хайруллов шикарным щелчком забросил последнюю шайбу в матче.
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