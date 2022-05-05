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Бронзова призерка Олімпіади-2020: «росіяни – гнилий народ»

Кіндзерська вважає жителів рф надто егоїстичними, щоб щось робити для українського народу
Дзюдо
22:03
Бронзова призерка Олімпіади-2020: «росіяни – гнилий народ»
Фото: ipress.ua

Бронзова призерка Токіо-2020 Ірина Кіндзерська заявила, що видалила всі контакти росіян, після того, як всі представники рф відмовилися навіть висловитися проти війни в Україні:

Росіяни – боягузливий народ. Вони бояться покарання за те, що вони скажуть свою думку. Азербайджанці – з тих, із ким я говорила, – чітко називали речі своїми іменами, були готові допомагати, чим зможуть.

Я благала дівчат (із рф), показувала відео з вибухами, як літають винищувачі, просила в них допомоги. Вони казали: «Іро, ми за мир, усі люди проти. Якщо тобі щось треба – пиши. Але що ми можемо зробити?» Я просила їх виходити на вулиці. Вони ж відповідали, що їх усіх пересаджають. Я їм казала: «Дівчата, вас пересаджають, а нас кожної секунди можуть убити. До нас може прилетіти снаряд – і нас уже не буде. Окрім вас, нам ніхто не допоможе, бо це ваш вибір, це ваш президент, ви за нього несете відповідальність, і тільки ви можете його зупинити».

Десь через тиждень я видалила в телефоні й соцмережах усіх своїх знайомих із росії. Я зрозуміла, що вони – гнилий народ, і я більше не хочу мати з ними жодного зв’язку. Вони будуть виходити на мітинги лише в тому випадку, коли їм буде погано, коли їм нема чого буде їсти, коли в них не буде грошей. Але вони не будуть виходити на мітинги заради українців.

Дар’я Білодід не вважає росіян за людей.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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