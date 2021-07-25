Дуброва: «Это большое достижение Белодед, учитывая, как долго она шла к этой Олимпиаде»
Бронзовая медаль и слезы радости. Видео победного выступления Белодед
20-летняя дзюдоистка принесла Украине первую медаль ОИ-2020
24 июля 22:36
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.
Видео выступления украинки в схватке за третье место доступно по ссылке.
После завоевания бронзы, Белодед рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после поражения в полуфинале.
Ее медаль стала первой для Украины на этих Олимпийских играх.
Комментарии 1