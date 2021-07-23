Бубка посетил украинских спортсменов в Олимпийское деревне Токио
Бубка и Белодед совершили совместную пробежку по Олимпийской деревней Токио
Президент НОК Украины поднимает боевой настрой украинских олимпийцев
22 июля 18:37
Фото: НОК Украины
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед совершили совместную пробежку по Олимпийской деревне Токио.
Ранее Бубка дал несколько ценных советов украинским спортсменам.
Напомним, главный тренер сборной Украины по дзюдо надеется, что Белодед выиграет ОИ-2020.
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