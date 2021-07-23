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Бубка и Белодед совершили совместную пробежку по Олимпийской деревней Токио

Президент НОК Украины поднимает боевой настрой украинских олимпийцев
Olympics Токио-2020
22 июля 18:37
Бубка и Белодед совершили совместную пробежку по Олимпийской деревней Токио
Фото: НОК Украины

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед совершили совместную пробежку по Олимпийской деревне Токио.

 

Ранее Бубка дал несколько ценных советов украинским спортсменам.

Напомним, главный тренер сборной Украины по дзюдо надеется, что Белодед выиграет ОИ-2020.

Сергей Остапенко
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Дарья Белодед Сергей Бубка

Комментарии 1

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23 июля 2021г. 11:32
Да как вы задолбали, Фамилия Дарьи Билодид. Удите грамматику учите бездари. Посмотрите как на английском языке написана её фамилия.
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