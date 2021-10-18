Белодед – о бронзе ОИ-2020: «Все же шло хорошо…»
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Видео с тренировки призера Токио-2020
21:38
Дарья Белодед / Фото: Facebook
Обладательница бронзы Олимпиады-2020 Дарья Белодед готовится к переходу в новую весовую категорию.
На последней тренировке двукратная чемпионка мира отрабатывала приемы с представителем противоположного пола – выглядит сильно:
Ничего не обычного. Просто Дарья Белодед бросает парня на очередной тренировке.
Дзюдоистка вспомнила о своем выступление на Играх-2020 в Токио, Япония.