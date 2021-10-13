Белодед – о бронзе ОИ-2020: «Все же шло хорошо…»
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед вспомнила свое выступление на Олимпийских играх-2020, где она была одной из главных фавориток и взяла бронзу, хотя рассчитывала на золотую медаль:
«Все же шло хорошо, я была готова и морально, и физически. Да, я сделала техническую ошибку, но ошибки бывали еще и не такие – и не влияли на результат. Но случилось так, как, наверное, должно было случиться.
Все эти годы у меня была единственная цель, кроме которой я не видела больше ничего. Теперь я хочу наслаждаться тренировками, параллельно начать развиваться в других сферах, жить в удовольствие и не зацикливаться на чем-то одном.
Конечно, хочется отдохнуть от тренировок, но несмотря на все сложности с весом, травмами и подготовкой я люблю то, что делаю. Да, было тяжело, да, я голодала, но я сама выбрала свой путь: это моя жизнь, это дело, которое хочется продолжать».
После Олимпийских игр Белодед объявил о решении приостановить карьеру. В дзюдо 21-летняя спортсменка вернется уже в новой весовой категории.