Белодед – о бронзе ОИ-2020: «Все же шло хорошо…»

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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед вспомнила свое выступление на Олимпийских играх-2020, где она была одной из главных фавориток и взяла бронзу, хотя рассчитывала на золотую медаль:

Все эти годы у меня была единственная цель, кроме которой я не видела больше ничего. Теперь я хочу наслаждаться тренировками, параллельно начать развиваться в других сферах, жить в удовольствие и не зацикливаться на чем-то одном.

Конечно, хочется отдохнуть от тренировок, но несмотря на все сложности с весом, травмами и подготовкой я люблю то, что делаю. Да, было тяжело, да, я голодала, но я сама выбрала свой путь: это моя жизнь, это дело, которое хочется продолжать».