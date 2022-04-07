Горуна: «Нацисты в Украине – это как марвеловские супергерои»

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Бронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна в интервью mymmanews.com заявил, что большинство россиян сильно подвержены пропаганде, поэтому им трудно воспринимать правду о войне в Украине:



Если их президент им что-то говорит, они этому верят. Они принимают первую услышанную информацию, продолжают верить в это и не могут изменить свое мнение. Неважно, что мы им скажем, ничего нельзя изменить.