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Горуна: «Нацисты в Украине – это как марвеловские супергерои»

Каратист уверен, что россияне поверят любой информации, которую будет говорить тиран путин
Каратэ
07 апреля 16:20
Горуна: «Нацисты в Украине – это как марвеловские супергерои»
Фото: radiosvoboda.org

Бронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна в интервью mymmanews.com заявил, что большинство россиян сильно подвержены пропаганде, поэтому им трудно воспринимать правду о войне в Украине:

Это на 100% смешно. Это просто абсурд. Нацисты в Украине, это как марвеловские супергерои, их не существует. Они воображаемые. Но русским людям годами говорили о нацистах в Украине, что им все равно, что здесь происходит, потому что это не влияет на их жизнь. Они не проверяли эту информацию. Они просто относятся к этому как к должному. Теперь, когда идет война, они верят, что это правда. Они как бы информационно изолированы от остального мира. Они не могут сравнивать информацию. У них просто один источник информации. Они на самом деле слепы.

Если их президент им что-то говорит, они этому верят. Они принимают первую услышанную информацию, продолжают верить в это и не могут изменить свое мнение. Неважно, что мы им скажем, ничего нельзя изменить.

Напомним, что Горуна признан спортсменом марта по версии Всемирных игр.

Олег Шумейко-младший
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