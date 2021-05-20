Терлюга проиграла на чемпионате Европы

Украинка завершила выступления на турнире





Анжелика Терлюга / Фото: WKF

На чемпионате Европы в хорватском Порече выступающая в весе до 55 кг в разделе кумитэ украинка Анжелика Терлюга проиграла в третьем раунде.



Терлюге стартовала во втором круге, где, победила англичанку Карлу Баркитт со счетом 6:1. Затем в третьем раунде украинка уступила итальянке Саре Кардин – 2:5.

Отметим, что этот бой был для украинки последним, поскольку Кардин не смогла пробиться в финал турнира.

Напомним, ранее Терлюга завоевала олимпийскую лицензию.