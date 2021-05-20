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Терлюга проиграла на чемпионате Европы
Украинка завершила выступления на турнире
20 мая 15:34
Анжелика Терлюга / Фото: WKF
На чемпионате Европы в хорватском Порече выступающая в весе до 55 кг в разделе кумитэ украинка Анжелика Терлюга проиграла в третьем раунде.
Терлюге стартовала во втором круге, где, победила англичанку Карлу Баркитт со счетом 6:1. Затем в третьем раунде украинка уступила итальянке Саре Кардин – 2:5.
Отметим, что этот бой был для украинки последним, поскольку Кардин не смогла пробиться в финал турнира.
Напомним, ранее Терлюга завоевала олимпийскую лицензию.
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