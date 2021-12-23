Вот это поворот! Терлюга намекнула, что ее скоро увидят в боях на голых кулаках

Украинская каратистка сделала загадочный анонс в социальных сетях





Анжелика Терлюга / Фото: Инстаграм

Серебряная призерша Олимпийских игр в Токио каратистка Анжелика Терлюга в Instagram опубликовала свое фото в куртке промоушена кулачных боев Mahatch и анонсировала «махач».



В комментарии Терлюга написала о видео, вероятно, связанном с кулачными боями.

При этом Анжелика отметила, что ее любые выступления в других видах единоборств пока невозможны. Поэтому, в Mahatch украинку стоит ждать не в качестве бойца.

«В данный момент у меня есть мой профессиональный спорт, но предложений поступает достаточно по поводу боев по другим более жестким правилам. Пока что это невозможно».

Напомним, ранее Терлюга снялась в белье за несколько часов до свадьбы