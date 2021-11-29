А как же запой? Емельяненко вернулся к тренировкам спустя два дня после поражения

Александр начал работу над ошибками





Александр Емельяненко / Фото: Инстаграм

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-9-1) в Instagram сообщил о возвращении в спортзал спустя два дня после поражения от бразильца Марсио Сантоса (17-6-1).



«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Вот я и на работе, на первой тренировке. Приехал исправлять и работать над ошибками. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а бездействие в нашей жизни это одна из худших вещей».

Напомним, ранее Сантосу удалось выиграть у Емельяненко удушающим приемом в первом раунде.

После боя один из руководителей промоушена, где состоялся поединок, допустил, что Емельяненко может после боя в очередной раз уйти в запой.