Чимаев – о Бернсе: «Хочу сожрать его, я не буду милым на войне»
Бернс попросил Уайта организовать ему бой с Чимаевым в Бразилии
Бразилец потребовал пятираундовый поединок
12:43
Гилберт Бернс / Фото - UFCЭкс-претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе Гилберт Бернс (20-4) намерен заполучить поединок против восходящей звезды промоушена Хамзата Чимаева (10-0).
Бразилец в Twitter обратился к президенту лиги Дэйне Уайту с просьбой об организации поединка с Чимаевым на территории Бразилии.
«Сделай это, Дэйна Уайт. Я полностью в деле! Пятираундовый бой в Бразилии. Давайте поборемся!».
Напомним, что Чимаев последний поединок провел 30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби в рамках главного карда турнира UFC 267 и победил удушающим приемом в первом раунде китайца Ли Джинглианга. Что касается Бернса, то он вернулся в октагон в июле, победив единогласным решением судей американца Стивена Томпсона.
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