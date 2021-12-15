Биспинг назвал самый большой апсет в истории UFC

Бывший боец, а ныне эксперт не считает, что это бой Нуньес – Пенья

Фото: Bloody Elbow

На последнем номерном турнире UFC в 2021 году Джулиана Пенья (14-4) сенсационно победила Аманду Нуньес (21-5).

Известный в прошлом боец, а сейчас эксперт Майкл Биспинг не считает, что этот поединок стал самым большим апсет в истории UFC. Британец уверен, что победа Мэтта Серры над Жоржем Сен-Пьером была большим шоком. Об этом Биспинг рассказал в своем подкасте:

«Победа Пеньи над Нуньес является огромным апсетом. Многие говорят, что это один из самых больших апсетов в истории UFC. Я не согласен с этим. Джулианна должна гордиться собой и тем, что она исполнила свою мечту. Она победила величайшую девушку-бойца всех времен, а это невероятное достижение. Думаю, победа Мэтта Серры над Жоржем Сен-Пьером была более крупным и значимым событием. По букмекерам это точно был один из самых больших апсетов в истории, тем более если учитывать, что Серра даже не был действующим бойцом UFC».

Напомним, ранее Биспинг высказался о потенциале Хамзата Чимаева.