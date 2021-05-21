Чендлер рассказал, когда намерен провести следующий бой и кого видит своим соперником
Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер (22-6) рассказал middleeasy.com, когда намерен вернуться в октагон и кого видит своим следующим соперником.
«Я думаю, что следующий бой было бы неплохо провести в начале ноября, возможно в декабре или даже может быть в январе. Очевидно, что я не становлюсь моложе, но все же чувствую себя 25-летним. Мое тело, атлетизм, скорость и сила, все в порядке. Я чувствую, что еще буду долго выступать.
Несмотря ни на что, в следующем бою я войду в клетку с парнем из Топ-5 рейтинга и проведу этот поединок до конца года. Победа вернет меня обратно на место главного претендента на чемпионский титул. У нас все еще есть Гэтжи, Порье, Фергюсон, Дариуш, Макгрегор, это все потрясающие бои. Любой из них может стать моим следующим соперником.
Если честно, я думаю, что бой с любым из них имеет смысл. Из всех парней, только Конор отстает от меня в рейтинге, но при этом находится в пятерке лучших. Возможно, Гэтжи самый оптимальный вариант. О нашем поединке уже говорилось тысячу раз и после моего поражения, в нашем противостоянии появилось еще больше смысла»
Майкл Чендлер высказался о поражении Чарльзу Оливейре (31-8) на UFC 262.
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