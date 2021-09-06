Биспинг считает, что Тиллу нужно вернуться в полусредний вес
Чимаев готов подтянуть борьбу Даррена Тилла
Хамзат намерен помочь одному из немногих топов среднего веса, с которым у него нет конфликта
15:59
Чимаев - Тилл
Шведский проспект UFC Хамзат Чимаев (9-0) высказался в Twitter по поводу победы Дерека Брансона (23-7) над Дарреном Тиллом (8-4-1).
«Дерек, поздравляю тебя, ты проделал хорошую работу. Даррен, приезжай в Швецию. Я помогу тебе с борьбой».
Напомним, Брансон валял Тилла три раунда в партере до тех пор пока не придушил.
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