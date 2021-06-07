Мейвезер: «Я ушел из бокса, но не ушел из индустрии развлечений»
«Что мы делаем не так?» Чемпион UFC отреагировал на бой Пол – Мейвезер
Нганну возмущен заработком боксеров
12:20
Фрэнсис Нганну / фото - Al Jazeera
Чемпион UFC Фрэнсис Нганну (16-3) высказался о прошедшем поединке блогера Логана Пола против лойда Мейвезера. Тяжеловес возмутился гонораром, который боксер-любитель может получить за бой против экс-чемпиона мира.
«Безумие думать, что Логан Пол только что заработал 20 миллионов долларов за выставочный матч. Что мы делаем не так?».
It's crazy to think that Logan Paul (0-1) just made $20M on a boxing exhibition.— Francis Ngannou (@francis_ngannou) June 7, 2021
WHAT ARE WE DOING WRONG?
Ранее мы подробнее рассказали о заработке за бой каждого из боксеров.
Сам Нганну хочет подраться против чемпиона супертяжелого веса.
Брат Логана – Джейк теперь намерен выйти в ринг против Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).
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