«Что мы делаем не так?» Чемпион UFC отреагировал на бой Пол – Мейвезер

Фрэнсис Нганну / фото - Al Jazeera

Чемпион UFC Фрэнсис Нганну (16-3) высказался о прошедшем поединке блогера Логана Пола против лойда Мейвезера. Тяжеловес возмутился гонораром, который боксер-любитель может получить за бой против экс-чемпиона мира.

It's crazy to think that Logan Paul (0-1) just made $20M on a boxing exhibition.



WHAT ARE WE DOING WRONG?