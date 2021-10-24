Дэйна Уайт рассказал, сколько боев по контракту осталось у Фергюсона

«Эль-Кукуй» находится на серии из трех поражений

Фото: UFC

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после очередного турнира UFC Fight Night рассказал, что у бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона (25-6) остался один бой по контракту с промоушеном:

«У Тони Фергюсона остался один бой по контракту. Мы работаем над поединком для него. Но да, у него по контракту остается один поединок».

Опытный американец идет на серии из трех поражений, уступив нокаутом Джастину Гэтжи и проиграв решениями Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

После этого «Эль-Кукуй» на какое-то время пропал из медийного пространства, однако недавно вновь дал о себе знать, бросив вызов Конору Макгрегору.