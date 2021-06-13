Диас: «Мне было тяжело включиться сегодня и вообще весь месяц»

Экс-претендент на титул полусреднего веса подвел итоги поединка с Эдвардсом

Нейт Диас / фото - MMAJunkie

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе и любимчик американской публики Нейт Диас (20-13) подвел итоги своего боя с Леоном Эдвардсом (19-3), которому он проиграл единогласным решением судей на на турнире UFC 263.

«Мне было тяжело включиться сегодня и вообще весь месяц. У меня открылась сечка на тренировке где-то месяц назад, но до этого я шел на хороших оборотах. Думаю, это сильно меня замедлило. Так что поздравляю Леона. Конечно, я хотел к чертям вырубить его, но хочу сказать всем спасибо за вашу любовь и поддержку. Я очень ценю это. Это армия Ника Диаса. Мы львы, вся наша команда. Я ценю любовь и поддержку от всех, от всей нашей армии, от фанатов со всего мира. Аризона, спасибо за вашу любовь».

Напомним, в главном бою этого вечера Исраэль Адесаня жестоко избил Марвина Веттори.