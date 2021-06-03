Как на счет Долидзе? Рокхолд раскритиковал бойцов за нежелание драться с ним
Долидзе раскритиковал Чимаева за нападки на Хабиба
Роман не понимает почему Хамзат полез к бойцу, который ниже его по весу
11:34
Роман Долидзе / Фото: MMA Junkie - USA Today
Грузинский средневес UFC Роман Долидзе (8-1) высказался по поподу высказываний полусредневеса Хамзата Чимаева (9-0) в адрес Хабиба Нурмагомедова (29-0)).
«Я, как кавказец, считаю это категорически неприемлемым и неправильным. Хабиб подтвердил свое чемпионство делом. Как бы там ни было, он – спортсмен, который не проиграл. Считаю, что это как минимум некрасиво, тем более в такое время, когда человек является кумиром для многих людей, стараться его как-то ущипнуть. Тем более такие высказывания от спортсмена, который находится на несколько весовых категорий выше, выглядят несколько странными. Это было бы нормально слышать от какого-то рядового болельщика, который не понимает, что такое весовые категории».
Напомним, ранее Чимаев на странице в Instagram Рамзана Кадырова написал в комментариях, что готов порвать Хабиба.
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