Оливейра: «Дос Аньос победит Махачева. Он станет настоящим испытанием для Ислама»
Дос Аньос еще надеется подраться с Махачевым в октябре
Состояние бразильца не настолько плохое как сообщалось
28 сентября 09:59
Рафаэль Дос Аньос / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос (30-13) уверен, что еще сможет провести бой с Исламом Махачевым (20-1), сообщает Sherdog.
«Хожу без костылей, а через 10 дней снова могу проводить спарринги. Я боец и хочу драться. Мы уже сказали UFC, что случилось и мои расходы на операцию были оплачены. Конечно, я не могу принимать такие решения в одиночку.
Я должен выслушать мнение своего тренера, доктора и физиотерапевта. Мы должны все решить в течение недели. Это необычный год для меня, поскольку было две операции за шесть месяцев. Но первая, когда я лечил грыжу, была намного хуже».
Напомним, ранее Дос Аньос снялся с боя против Махачева. Россиянин вместо Рафаэля мог провести бой против Тони Фергюсона или Дэна Хукера.
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