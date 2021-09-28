Дос Аньос еще надеется подраться с Махачевым в октябре

Рафаэль Дос Аньос / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос (30-13) уверен, что еще сможет провести бой с Исламом Махачевым (20-1), сообщает Sherdog.



Я должен выслушать мнение своего тренера, доктора и физиотерапевта. Мы должны все решить в течение недели. Это необычный год для меня, поскольку было две операции за шесть месяцев. Но первая, когда я лечил грыжу, была намного хуже».