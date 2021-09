Джейк Пол бросил вызов Брансону

Джейк Пол / фото - AFP

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал известного видеоблогера Джейка Пола, за то, что тот проводит боксерские поединки с бойцами ММА, которые уже давно миновали пик в своей карьере и значительно уступают ему в габаритах. Также Уайт исключил возможность боя Джека против бойца UFC Хорхе Масвидаля (35-15), которого Пол активно вызывал последнее время.

Джейк отреагировал на слова Даны Уайта, предложив ему организовать поединок с бойцом организации среднего дивизиона Дереком Брансоном (23-7).

Dana admitted this morning that I would destroy “170” pound Masvidal.. So Dana will you give Brunson permission to make some real money? Dana? pic.twitter.com/HtxyWYC99m