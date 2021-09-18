Джейк Пол бросил вызов Брансону

Видеоблогер отреагировал на слова Даны Уайта

Джейк Пол / фото - AFP

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал известного видеоблогера Джейка Пола, за то, что тот проводит боксерские поединки с бойцами ММА, которые уже давно миновали пик в своей карьере и значительно уступают ему в габаритах. Также Уайт исключил возможность боя Джека против бойца UFC Хорхе Масвидаля (35-15), которого Пол активно вызывал последнее время.

Джейк отреагировал на слова Даны Уайта, предложив ему организовать поединок с бойцом организации среднего дивизиона Дереком Брансоном (23-7).

«Дана Уайт признался сегодня утром, что я уничтожу бойца полусреднего веса Хорхе Масвидаля. Итак, Дана, ты разрешишь другому своему подопечному Дереку Брансону заработать большие деньги?».

Dana admitted this morning that I would destroy “170” pound Masvidal.. So Dana will you give Brunson permission to make some real money? Dana? pic.twitter.com/HtxyWYC99m — Jake Paul (@jakepaul) September 17, 2021

Дана Уайт рекомендует Джейку Полу провести поединок с Андерсоном Силвой (2-1, 1 КО).