Джейк Пол: «Говорят, что Макгрегор спутал Machine Gun Kelly со мной»

Блогер вспомнил о конфликте Конора с рэпером





Джейк Пол / Фото: USATODAY.COM

Популярный видеоблогер Джейк Пол (4-0 3 КО в боксе) допустил, что из-за него могла произойти драка экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) с рэпером Machine Gun Kelly на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Слова блогера приводит портал sportskeeda.com.



«Некоторые люди говорят, что Конор спутал его со мной, ведь мы очень похожи – светлые волосы, высокие. Ходят такие слухи. Зачем он швырял напитки в Меган Фокс и Machine Gun Kelly на красной дорожке? Это неуважительно. но MGK повел себя как профессионал. Он не вскипел и не отомстил, поскольку, как мне кажется, он знает, что Конор выглядел как идиот. Этот парень разваливается на части и пытается найти какую-то причину, чтобы привлечь к себе внимание».

Напомним, ранее Макрегор попросил рэперасделать совместное фото, но получил отказ. Затем Конор устроил потасовку.

Макгрегор уже заявил, что между ним и Machine Gun Kelly ничего не произошло.

