Джейк Пол назвал свои условия для перехода в UFC

Джейк Пол / Фото: AS.com

Видеоблогер и боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) в Twitter назвал условия для проведения поединка в UFC.



1. Увеличь минимальный гонорар за бой до 50 тысяч долларов (сейчас он 12 тысяч).

2. Гарантируй бойцам 50% от годовой выручки промоушена (1 млрд в 2021 году).

3. Обеспечь всех бойцов долгосрочной медицинской страховкой. Многие ветераны UFC публично заявляли о том, что они получили серьезные повреждения мозга.

Все вышеперечисленное ты должен привести в исполнение до 31 марта 2022 года. В случае если все условия будут соблюдены, я уйду из бокса, войду в пул тестирования USADA и соглашусь подписать с UFC контракт на один бой, чтобы подраться со стеклянным Хорхе.

Я обращаюсь ко всем бойцам UFC – пришло время выступить за свои интересы. Вы заслуживаете более высокие гонорары, вы заслуживаете долгосрочную медицинскую страховку и больше всего вы заслуживаете свободу. Поддерживайте друг друга. Я не ваш враг, я ваш адвокат… который эгоистично хочет вырубить некоторых из вас, чтобы сорвать большой куш».