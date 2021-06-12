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Эдвардс: «Если выиграю у Диаса, то получу признание, которого заслуживаю»

Британский боец – о предстоящем поединке на турнире UFC 263


MMA
12:21
Эдвардс: «Если выиграю у Диаса, то получу признание, которого заслуживаю»
Леон Эдвардс / Фото - fight.ru
Топовый британский полусредневес Леон Эдвардс (18-3-2) высказался относительно отсутствия своего будущего соперника американского ветерана ММА Нэйта Диаса (20-12) в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. 

По мнению Эдвардса, победа над грозным американцем  приведет его к чемпионскому титулу.

Цитирует британца официальный сайт UFC.

«На данный момент Диас является одним из самых громких имен в UFC. Если я пойду туда и выиграю, то получу признание, которого заслуживаю и возможность побороться за титул. Моя цель – выйти на новый уровень, продемонстрировать все свои способности и победить. Я думаю, что такой боец как Нэйт, заставит вас продемонстрировать все свои лучшие качества. Он предсказуем и вы знаете чего от него можно ожидать. Диас делает одно и то же на протяжении все своей карьеры, но при этом заставляет вас полностью выкладываться во время поединка. Я не могу дождаться боя».


Напомним, поединок Эдвардс – Диас состоится 13 июня на турнире UFC 263. Ивент пройдет на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США).

Полный кард турнира UFC 263.

Прямая текстовая онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте. Начало – 06:00.



Владимир Кириченко
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Леон Эдвардс Нэйт Диас

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