Макдональд неожиданно проиграл Тибау в главном бою вечера на турнире PFL 5
«Это безумие и позор». Макдональд не согласен с поражением в бою с Тибау
Канадец разочарован решением судей
11:55
Рори Макдональд / Фото - pflmma.comЭкс-чемпион Bellator в полусреднем дивизионе канадец Рори Макдональд (22-7-1) поделился эмоциями после спорного поражения в поединке с бразильцем Глейсоном Тибау (36-15).
По словам канадского бойца, он не согласен с судейским решением и считает, что выиграл в этом поединке.
Цитирует Макдональда mmajunkie.usatoday.com.
«Я очень разочарован. Я уверен, что выиграл этот поединок и все с кем я разговаривал, согласны со мной. Это было явное ограбление. Я думал, что доминирую в этом бою. Это был тяжелый поединок, ничего кроме уважения к Глесону, но однозначно победа была за мной. Я был полностью уверен в победе и очень удивился, когда услышал вердикт первого судьи. А когда огласили полный результат, то был шокирован. Мы как бойцы, не должны беспокоиться о предвзятости судей. Мы должны иметь возможность сделать свою работу и отдыхать спокойно. А это возможно только при компетентном и справедливом судействе. Мы рискуем своим здоровьем, а потом получаем такой результат. Это безумие и позор».
Напомним, что поединок между Тибау и Макдональдом состоялся сегодня на арене Ocean Casino Resort в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), в главном событии турнира PFL 5. Победу раздельным решением судей одержал бразилец.
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