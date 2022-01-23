Нганну: «Я удивлен тем, что поединок с Гане дошел до решения»
Гане: «Поздравляю Нганну, он отлично дрался»
Француз прокомментировал поражение камерунцу
15:50
Сирил Гане / фото - UFC
Бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-1) в интервью после боя прокомментировал поражение действующему чемпиону Фрэнсису Нганну (17-3) на турнире UFC 270.
«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает! Я извиняюсь за то, что было сегодня. Поздравляю Фрэнсиса, он отлично дрался. Я немного разочарован. Но с другой стороны, я думаю, что это очень хороший опыт для меня, ведь я только пришел в этот спорт. И я уверен, что меня ждет светлое будущее».
Фрэнсис Нганну выиграл у Сирила Гане единогласным решением судей.
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