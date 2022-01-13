Гастелум встретится с Имавовым на турнире UFC 273

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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 3:4 Окончен
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03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85 Окончен
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18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
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03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен 5:2 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс 100:119 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик 112:106 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 91:115 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс 108:85 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс 124:128 Окончен
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс 91:111 Окончен
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 112:138 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс 125:116 Окончен
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19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
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22:00 Брайтон - Кристал Пэлас -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
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02:30 Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:30 Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
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18:00 БК Запорожье - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Прометей - Николаев -:- Запланирован
19:00 Днепр - Будивельник -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы -:- Запланирован

Гастелум встретится с Имавовым на турнире UFC 273

Американский средневес находится на серии из двух поражений подряд
MMA
10:40
Гастелум встретится с Имавовым на турнире UFC 273
Келвин Гастелум / Фото - bloodyelbow
Рейтинговый американский средневес UFC Келвин Гастелум (16-8) свой следующий поединок проведет против француза Нассурдина Имавова (11-3) на турнире UFC 273, который состоится 9 апреля в Нью-Йорке. Об этом сообщает MMA Fighting.

Гастелум находится на серии из двух поражений подряд, а в шести последних боях он одержал только одну победу.

В своем последнем поединке Келвин в главном бою вечера UFC on ESPN 29 единогласным решением судей проиграл Джареду Каннониру.

Что касается Имавова, то он в ноябре минувшего года он победил техническим нокаутом во втором раунде Эдмена Шахбазяна.

Ранее сообщалось, что Гастелум намерен спустится в полусредний дивизион.

Владимир Кириченко
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