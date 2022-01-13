Гастелум намерен сменить дивизион
Гастелум встретится с Имавовым на турнире UFC 273
Американский средневес находится на серии из двух поражений подряд
10:40
Келвин Гастелум / Фото - bloodyelbowРейтинговый американский средневес UFC Келвин Гастелум (16-8) свой следующий поединок проведет против француза Нассурдина Имавова (11-3) на турнире UFC 273, который состоится 9 апреля в Нью-Йорке. Об этом сообщает MMA Fighting.
Гастелум находится на серии из двух поражений подряд, а в шести последних боях он одержал только одну победу.
В своем последнем поединке Келвин в главном бою вечера UFC on ESPN 29 единогласным решением судей проиграл Джареду Каннониру.
Что касается Имавова, то он в ноябре минувшего года он победил техническим нокаутом во втором раунде Эдмена Шахбазяна.
Ранее сообщалось, что Гастелум намерен спустится в полусредний дивизион.
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