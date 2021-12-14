Хабиб уверен, что Порье больше никогда не вернет прежнюю форму
Харитонов подписал контракт с промоушеном Хабиба и подерется со Спонгом
Ранее у Тайрона сорвался бой с Антонио Силвой
14 декабря 16:53
Сергей Харитонов / Фото: Беллатор
Российский ветеран тяжелого веса Сергей Харитонов (33-9) подписал контракт с промоушеном Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.
Харитонов 28 января в Майами проведет поединок с экс-чемпионом К-1, суринамцем Тайроном Спонгом (2-0).
Ранее Спонг должен был подраться с Антонио Силвой, но бразилец снялся с боя.
Напомним, ранее Харитонов назвал условие для реванша с Емельяненко.
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