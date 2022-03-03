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Макгрегор дал понять, что готов приобрести «Челси»

Ирландец вряд ли может в одиночку купить английский клуб
MMA
09:00
Макгрегор дал понять, что готов приобрести «Челси»
Конор Макгрегор / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) дал понять, что готов приобрести английский футбольный клуб «Челси».

Накануне российский миллиардер Роман Абрамович сообщил, что планирует продать клуб, а все деньги от его продажи перечислить в качестве помощи пострадавшим на войне в Украине.

«Челси продается за 3 млн фунтов стерлингов. Давайте купим его.

Я хочу изучить это».

В прошлом году британское издание Daily Star оценило состояние Макгрегора в 252 миллиона долларов. Несмотря на свой статус одного из самых богатых спортсменов в мире, Конор вряд ли может в одиночку купить «Челси».

Конор Макгрегор поборется за пояс UFC.

Рене Тер Велде
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Челси Конор Макгрегор Роман Абрамович

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