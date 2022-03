Макгрегор дал понять, что готов приобрести «Челси»

Конор Макгрегор / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) дал понять, что готов приобрести английский футбольный клуб «Челси».

Накануне российский миллиардер Роман Абрамович сообщил, что планирует продать клуб, а все деньги от его продажи перечислить в качестве помощи пострадавшим на войне в Украине.

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7