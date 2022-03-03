Макгрегор поборется за пояс UFC
Макгрегор дал понять, что готов приобрести «Челси»
Ирландец вряд ли может в одиночку купить английский клуб
09:00
Конор Макгрегор / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) дал понять, что готов приобрести английский футбольный клуб «Челси».
Накануне российский миллиардер Роман Абрамович сообщил, что планирует продать клуб, а все деньги от его продажи перечислить в качестве помощи пострадавшим на войне в Украине.
«Челси продается за 3 млн фунтов стерлингов. Давайте купим его.
Я хочу изучить это».
I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 2, 2022
В прошлом году британское издание Daily Star оценило состояние Макгрегора в 252 миллиона долларов. Несмотря на свой статус одного из самых богатых спортсменов в мире, Конор вряд ли может в одиночку купить «Челси».
Конор Макгрегор поборется за пояс UFC.
Комментарии 0