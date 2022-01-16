В Дублине паб Макгрегора забросали коктейлями Молотова
Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях
Этим парням теперь лучше не встречаться
21:04
Сехудо и Макгрегор
Бывшие двойные чемпионы UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и Генри Сехудо устроили перепалку в в социальных сетях.
Сначала Макгрегор обратился к Сехудо, назвав того «мелким пердуном» из-за спора с Дэйной Уайтом из-за желания получить поединок за титул в полулегком весе с Алексом Волкановски.
Затем Сехудо ответил очень лаконично, вспомнив плохую выносливость ирландца.
«Что ты понимаешь в пердеже? У тебя всегда кончается газ».
Как сообщалось, Макгрегор не станет следующим соперником Чарльза Оливейры.