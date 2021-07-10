Макгрегору плевать на бой с Порье. У него уже есть запасной аэродром на случай поражения
Феерический бой против Флойда Мейвезера – это лучшее, что случалось с Конором Макгрегором. По понятным причинам – этот поединок стал вторым в истории по размеру доходов, оказавшись зажатым между двумя другими поединками Мейвезера.
Но в спортивном смысле этот поединок – одно из худших событий в карьере Макгрегора. И дело не только в поражении, ведь оно было весьма предсказуемым, а главной целью Конора в этом поединке было сорвать куш. Проблем состоит в том, что с того времени бокс прочно засел в голове Макгрегора, и избавиться от него он не может до сих пор, уже спустя несколько лет после возвращения в UFC. И сейчас ирландцу это серьезно мешает.
С того времени Макгрегор проиграл уже два поединка в октагоне, в частности, в январе этого года Дастину Порье – сопернику, которого он ранее побеждал. Тогда Конор впервые в карьере уступил нокаутом, и теперь соперники проведут трилогию в Лас-Вегасе.
The will be watching.— UFC (@ufc) July 10, 2021
[ #UFC264 | Tomorrow | E+ PPV: https://t.co/NUgPCWFdgA ] pic.twitter.com/PD9r1EWxTF
В подготовке к этому бою, как и к двум перед этим, Макгрегору помогал его старый тренер-любитель по боксу Фил Сатклифф. Также он присутствовал в его углу во время поединков. Это четкое указание на то, как сейчас мыслит Конор и в каком направлении движется.
В последнее время Макгрегор надеялся вытащит на бой Мэнни Пакьяо, но эта его мечта, похоже, уже окончательно умерла.
«Я знаю, что в этом году переговоры по [бою] активизируются», – говорил в начале года Макгрегор, но не угадал.
Пакьяо уже договорился с Эрролом Спенсом о проведении объединительного поединка за звание чемпиона мира в полусреднем весе 21 августа.
Кларисса Шилдс, абсолютная чемпионка мира в двух весах, недавно дебютировавшая в ММА, недавно обратила внимание Конора на его ошибку. По ее мнению, боксу в смешанных единоборствах делать нечего, он только мешает.
«Он должен отвлечься от бокса. Я думаю, что Конор Макгрегор – сила, с которой нужно считаться, но неважно, кто вы. Но он должен снова переключиться на ММА. Он должен, потому что он не сможет победить Дастина Порье таким образом».
Но, возможно, Кларисса не зрит в корень. Конор не был бы сам собой, если бы не просчитывал все до мелочей. Уже сейчас Макгрегор перестраховывается на случай поражения, и именно в боксе видит свой запасной аэродром.
Как всегда, тренды здесь задает Флойд Мейвезер. Недавно он провел бой против Youtube-блогера Логана Пола и заработал на этом целое состояние. Конор не против пойти по протоптанной дорожке.
Мейвезер тоже чувствует это и даже успел прокомментировать первые слухи по поводу возможного возвращения Конора в бокс.
«Совершенно верно. Вся суть в том, что все эти парни смотрят на меня снизу вверх, крадут мой план, а затем начинают меня ненавидеть».
В этом высказывании Мейвезер имел ввиду не только Макгрегора, но и бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, который 28 августа будет боксировать с братом Логана Пола – Джейком.
Популярность и раскрученность Макгрегора сделали его идеальной персоной в этом жанре бокса – против блогеров, бывших чемпионов и просто известных людей. И этот жанр будет только набирать обороты, поэтому братья Полы уже давно обратили внимание на Конора.
«Мы были бы не против того, чтобы сразиться с этим парнем, Конором Макгрегором, – недавно говорил тренер Логана Пола Милтон Лакруа. – Мы были бы не против провести с ним пару раундов.
Просто осмыслите это: Флойд избил его и нокаутировал, так почему бы не драться с кем-то, кто прошел всю дистанцию, как Логан?»
Джейк Пол тоже уже задирает Конора. На своей странице в Twitter он написал:
«Макгрегор уклоняется от меня».
Но сам Конор пока не реагирует на все эти забросы в его сторону. У него есть основной вариант в виде третьего боя против Дастина Порье, но если у него закончатся варианты после еще одного поражения в октагоне, то все может измениться.
Джейк Пол уверен, что молчание Макгрегора – простое лицемерие в такой ситуации, и на самом деле ему эти варианты очень нравятся.
«Можно сказать, что Конор окончательно потерялся.
Он больше не говорит искренне, он пытается убедить себя в собственной лжи.
Он теперь на все обижается, купается в собственной незащищенности. Когда мы подеремся, я разоблачу этого мошенника».
You can tell Conor has lost “it”— Paul Paul (@jakepaul) July 8, 2021
He no longer speaks from a place of authenticity & you can tell he’s trying to convince himself of his own lies
He takes offense to everything now
He’s bathing in his own insecurity’s
When we fight I will further expose him for the fraud he is
Сейчас Макрегор достиг рубикона. От его боя против Порье зависит его статус как элитного бойца UFC, но к его боксерскому будущему это не имеет никакого отношения. Оно у него и так, судя по всему, радужное.
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