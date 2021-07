Макгрегору плевать на бой с Порье. У него уже есть запасной аэродром на случай поражения

Конор Макгрегор / Фото - twitter.com/ufc

Феерический бой против Флойда Мейвезера – это лучшее, что случалось с Конором Макгрегором. По понятным причинам – этот поединок стал вторым в истории по размеру доходов, оказавшись зажатым между двумя другими поединками Мейвезера.

Но в спортивном смысле этот поединок – одно из худших событий в карьере Макгрегора. И дело не только в поражении, ведь оно было весьма предсказуемым, а главной целью Конора в этом поединке было сорвать куш. Проблем состоит в том, что с того времени бокс прочно засел в голове Макгрегора, и избавиться от него он не может до сих пор, уже спустя несколько лет после возвращения в UFC. И сейчас ирландцу это серьезно мешает.

С того времени Макгрегор проиграл уже два поединка в октагоне, в частности, в январе этого года Дастину Порье – сопернику, которого он ранее побеждал. Тогда Конор впервые в карьере уступил нокаутом, и теперь соперники проведут трилогию в Лас-Вегасе.

В подготовке к этому бою, как и к двум перед этим, Макгрегору помогал его старый тренер-любитель по боксу Фил Сатклифф. Также он присутствовал в его углу во время поединков. Это четкое указание на то, как сейчас мыслит Конор и в каком направлении движется.

В последнее время Макгрегор надеялся вытащит на бой Мэнни Пакьяо, но эта его мечта, похоже, уже окончательно умерла.

Пакьяо уже договорился с Эрролом Спенсом о проведении объединительного поединка за звание чемпиона мира в полусреднем весе 21 августа.

Кларисса Шилдс, абсолютная чемпионка мира в двух весах, недавно дебютировавшая в ММА, недавно обратила внимание Конора на его ошибку. По ее мнению, боксу в смешанных единоборствах делать нечего, он только мешает.

Но, возможно, Кларисса не зрит в корень. Конор не был бы сам собой, если бы не просчитывал все до мелочей. Уже сейчас Макгрегор перестраховывается на случай поражения, и именно в боксе видит свой запасной аэродром.

Как всегда, тренды здесь задает Флойд Мейвезер. Недавно он провел бой против Youtube-блогера Логана Пола и заработал на этом целое состояние. Конор не против пойти по протоптанной дорожке.

Мейвезер тоже чувствует это и даже успел прокомментировать первые слухи по поводу возможного возвращения Конора в бокс.

В этом высказывании Мейвезер имел ввиду не только Макгрегора, но и бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, который 28 августа будет боксировать с братом Логана Пола – Джейком.

Популярность и раскрученность Макгрегора сделали его идеальной персоной в этом жанре бокса – против блогеров, бывших чемпионов и просто известных людей. И этот жанр будет только набирать обороты, поэтому братья Полы уже давно обратили внимание на Конора.

Джейк Пол тоже уже задирает Конора. На своей странице в Twitter он написал:

Но сам Конор пока не реагирует на все эти забросы в его сторону. У него есть основной вариант в виде третьего боя против Дастина Порье, но если у него закончатся варианты после еще одного поражения в октагоне, то все может измениться.

Джейк Пол уверен, что молчание Макгрегора – простое лицемерие в такой ситуации, и на самом деле ему эти варианты очень нравятся.

You can tell Conor has lost “it”



He no longer speaks from a place of authenticity & you can tell he’s trying to convince himself of his own lies



He takes offense to everything now



He’s bathing in his own insecurity’s



When we fight I will further expose him for the fraud he is