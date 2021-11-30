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Марсио Сантос: «Удивился, что Александр Емельяненко не позвал меня выпить по рюмочке водки после боя»

Бразилец думал, что удастся расслабиться с россиянином после сражения
MMA
14:59
Марсио Сантос: «Удивился, что Александр Емельяненко не позвал меня выпить по рюмочке водки после боя»
Фото: championat.com

Бразильский боец Марсио Сантос (17-6-1) выразил удивление, что Александр Емельяненко (28-9-1) не позвал его вместе отдохнуть после их боя:

Если у меня не будет запланированного боя, то я не откажу Емельяненко – могу выйти и поужинать с ним, выпить что-то. В большинстве случаев мои оппоненты становятся моими хорошими друзьями. Я против трештока. Я вообще очень спокойный и дружелюбный человек, я против того, когда спортсмены начинают унижать соперников, ругать их мать, родню и так далее. Я считаю это абсолютным неуважением. Мне не нравится это.

Александр не позвал меня после победы. Я даже думаю, что это не очень красиво, потому что я хорошо к нему относился. Я удивился, потому что столько говорю, что Александр любит водку, а он даже никак не откликнулся на это. Он мог меня пригласить, чтобы, допустим, пройтись по Красной Площади. Он мог показать мне Красную Площадь, выпить по рюмочке водки. Даже удивительно.

Напомним, что через два дня после поражения россиянин уже вернулся к тренировкам.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Александр Емельяненко

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