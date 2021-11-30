Марсио Сантос: «Удивился, что Александр Емельяненко не позвал меня выпить по рюмочке водки после боя»

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Бразильский боец Марсио Сантос (17-6-1) выразил удивление, что Александр Емельяненко (28-9-1) не позвал его вместе отдохнуть после их боя:



Александр не позвал меня после победы. Я даже думаю, что это не очень красиво, потому что я хорошо к нему относился. Я удивился, потому что столько говорю, что Александр любит водку, а он даже никак не откликнулся на это. Он мог меня пригласить, чтобы, допустим, пройтись по Красной Площади. Он мог показать мне Красную Площадь, выпить по рюмочке водки. Даже удивительно.