Масввидаль: «Собираюсь разбить лицо Леону Эдвардсу»

Хорхе Масвидаль / фото - Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Леоном Эдвардсом (18-3). Цитирует Масвидаля портал Si.com.

Что касается нашего поединка, то я собираюсь разбить ему лицо. Он никогда не дрался с таким соперником, как я. Этот парень будет убегать от меня всю ночь. Так что будьте готовы к этому. А если он решится драться, как мужчина, то я сломаю ему челюсть».