Масвидаль и Эдвардс проведут бой на UFC 269
Масввидаль: «Собираюсь разбить лицо Леону Эдвардсу»
Именитый полусредневес – о предстоящем поединке
10:56
Хорхе Масвидаль / фото - Getty Images
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Леоном Эдвардсом (18-3). Цитирует Масвидаля портал Si.com.
«Если говорить о моем отношении к Леону, то я его не уважаю. Его поведение было не красивым и трусливым. Он всегда болтал разную чушь и как помните, прервал меня во время интервью.
Что касается нашего поединка, то я собираюсь разбить ему лицо. Он никогда не дрался с таким соперником, как я. Этот парень будет убегать от меня всю ночь. Так что будьте готовы к этому. А если он решится драться, как мужчина, то я сломаю ему челюсть».
Напомним, Эдвардс также высказался об этом поединке.
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