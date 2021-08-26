Миочич заявил о возвращении в октагон и хочет видеть в соперниках Нганну и Джонса
Бывший двукратный чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) сообщил, что вскоре готовится вернуться в октагон. Слова кливлендского хорвата приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«В сентябре встречусь с Дэйной Уайтом и мы с ним все обсудим. Дэйна пишет мне, и сейчас дело идет к переговорам.
Я совершенно точно хочу подраться за свой титул и вернуть его. Это то, чего я хочу. Не знаю, откажусь ли от другого боя, но стремлюсь именно к этому. Я не собираюсь ныть, просто чувствую, что заслужил этот бой.
Подерусь с любым, поскольку я всегда об этом говорил. С любым, кого передо мной поставят, но к таким боям, как против Джонса, одного из величайших бойцов вне зависимости от веса, нужно стремиться. Хорошо получить такого спортсмена в своем резюме».
Напомним, в марте Миочич проиграл свой чемпионский титул камерунскому нокаутеру Фрэнсису Нганну.
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