Миочич заявил о возвращении в октагон и хочет видеть в соперниках Нганну и Джонса

Стипе Миочич / Фото: MMA Fighting

Бывший двукратный чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) сообщил, что вскоре готовится вернуться в октагон. Слова кливлендского хорвата приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



Я совершенно точно хочу подраться за свой титул и вернуть его. Это то, чего я хочу. Не знаю, откажусь ли от другого боя, но стремлюсь именно к этому. Я не собираюсь ныть, просто чувствую, что заслужил этот бой.

Подерусь с любым, поскольку я всегда об этом говорил. С любым, кого передо мной поставят, но к таким боям, как против Джонса, одного из величайших бойцов вне зависимости от веса, нужно стремиться. Хорошо получить такого спортсмена в своем резюме».