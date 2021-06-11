Нас ждет огненный реванш! Адесанья и Веттори едва не устроили потасовку на пресс-конференции

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 2
Сегодня 7
Завтра 6
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 6:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Отменен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:30 Финикс Санс - Денвер Наггетс 123:98 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье 50:32 3-я четверть
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:50 Александер Зверев - Стефанос Циципас 2:2 5-й сет
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
22:00 Турция - Италия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 6:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 86:83 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 117:111 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье 50:32 3-я четверть
Теннис (2 события из 20) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:50 Александер Зверев - Стефанос Циципас 2:2 5-й сет
19:10 Новак Джокович - Рафаэль Надаль -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
16:00 Уэльс - Швейцария -:- Запланирован
19:00 Дания - Финляндия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Россия -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 8) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован

Нас ждет огненный реванш! Адесанья и Веттори едва не устроили потасовку на пресс-конференции

В Глендейле состоялась финальная пресс-конференция турнира UFC 263
MMA
17:13
Нас ждет огненный реванш! Адесанья и Веттори едва не устроили потасовку на пресс-конференции
Исраэль Адесанья - Марвин Веттори / фото - Zuffa LLC

В городе Глендейл, штат Калифорния, состоялась финальная пресс-конференция турнира UFC 263, в главном бою которого чемпион среднего веса Исраэль Адесанья проведет реванш с Марвином Веттори.

Бойцы повздорили после вопроса от одного из журналистов, и словесная перепалка едва не переросла в потасовку.

Следите за боем Адесаеья – Веттори в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 13-го июня, в 06:00.

Файткард турнира UFC 263.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Исраэль Адесанья Марвин Веттори

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Адесанья: «Веттори в ужасном психологическом состоянии»
Адесанья: «Веттори в ужасном психологическом состоянии»
MMA
15:02
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
MMA
13:15
В UFC представили яркое превью поединка Адесанья – Веттори
В UFC представили яркое превью поединка Адесанья – Веттори
MMA
9 июня 18:59
Херманссон: «Адесанья будет с дальней дистанции разбирать Веттори на частицы»
Херманссон: «Адесанья будет с дальней дистанции разбирать Веттори на частицы»
MMA
9 июня 17:06
Адесанья: «Я просто не могу дождаться, чтобы выбить все дерьмо из Веттори»
Адесанья: «Я просто не могу дождаться, чтобы выбить все дерьмо из Веттори»
MMA
9 июня 15:49
Веттори: «После поединка с Адесаньей я всем докажу, что я лучший средневес современности»
Веттори: «После поединка с Адесаньей я всем докажу, что я лучший средневес современности»
MMA
8 июня 15:13

Новости: MMA

Нас ждет огненный реванш! Адесанья и Веттори едва не устроили потасовку на пресс-конференции
Нас ждет огненный реванш! Адесанья и Веттори едва не устроили потасовку на пресс-конференции
17:13
Адесанья: «Веттори в ужасном психологическом состоянии»
Адесанья: «Веттори в ужасном психологическом состоянии»
15:02
Очередная неудача. Боец команды Хабиба в третий раз снялся с турнира UFC
Очередная неудача. Боец команды Хабиба в третий раз снялся с турнира UFC
14:30
Нэйт Диас – о бое с Эдвардсом: «Победив меня, это все равно, что стать чемпионом»
Нэйт Диас – о бое с Эдвардсом: «Победив меня, это все равно, что стать чемпионом»
14:07
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
13:53
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13:15
Нейт Диаз закурил косяк на пресс-конференции перед боем против Эдвардса
Нейт Диаз закурил косяк на пресс-конференции перед боем против Эдвардса
12:40
У экс-чемпиона UFC диагностировали отек мозга. Он намерен вскоре вернуться к тренировкам
У экс-чемпиона UFC диагностировали отек мозга. Он намерен вскоре вернуться к тренировкам
12:39
Шилдс – о дебюте в ММА: «Я полностью выложилась, понимала, что не должна сдаваться»
Шилдс – о дебюте в ММА: «Я полностью выложилась, понимала, что не должна сдаваться»
11:40
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
18:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
19:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00