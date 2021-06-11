Нас ждет огненный реванш! Адесанья и Веттори едва не устроили потасовку на пресс-конференции

В Глендейле состоялась финальная пресс-конференция турнира UFC 263

Исраэль Адесанья - Марвин Веттори / фото - Zuffa LLC

В городе Глендейл, штат Калифорния, состоялась финальная пресс-конференция турнира UFC 263, в главном бою которого чемпион среднего веса Исраэль Адесанья проведет реванш с Марвином Веттори.

Бойцы повздорили после вопроса от одного из журналистов, и словесная перепалка едва не переросла в потасовку.

Следите за боем Адесаеья – Веттори в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 13-го июня, в 06:00.

Файткард турнира UFC 263.