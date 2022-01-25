Гане намерен взять реванш у Нганну
Нганну отказался подписывать новый контракт с UFC на внушительную сумму
Для чемпиона лиги деньги не играют большую роль
08:21
Фрэнсис Нганну / Фото - dazn.comЧемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну (17-3) на подкасте The MMA Hour заявил, что из-за нежелания заключать новое соглашение с промоушеном он потерял около семи миллионов долларов.
«Когда они пытались заключить сделку, то предлагали хорошую сумму денег, но на данном этапе это даже не имеет значения. Я оставил все это на столе. Я взял свои 600 тысяч долларов, вышел туда, сделал свою работу и победил».
«Я оставил на столе много денег. В общем, даже после боя со Стипе Миочичем я отказывался от больших денег. В данный момент я, вероятно, оставил на столе семь миллионов долларов, но я все еще доволен гонораром в размере 600 тысяч, ведь дерусь ради того, что для меня важно».
«Вот в чем дело – свобода не сочетается с деньгами. Ты жертвуешь одним ради другого. Ты хочешь либо свободы, либо денег. Ты жертвуешь одним, чтобы добиться другого».
Напомним, Нганну в главном поединке турнира UFC 270 защитил титул, выиграв единогласным решением судей у Сирила Гане (10-1).
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