Нурмагомедов: «Сломанная нога не позволит Макгегору вернуться на вершину»

Экс-чемпион UFC дал прогноз для «Ноториуса»

Хабиб Нурмагомедов / фото - Economic Times

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) дал прогноз на будущее Конора Макгрегора (22-6). Ирландец сломал ногу в последнем бою против Дастина Порье (28-6-1). Россиянин заявил в комментарии ESPN, что «Ноториус» уже не сможет вернуться на вершину легкого дивизиона.

«Если бы он не сломал ногу — да. Но сломанная нога никогда не позволит ему наносить удары с прежней силой. Я не верю, что он вернется. По возрасту Конор еще в порядке. Но то, что случилось с его разумом и ногами… Этот парень закончился. Но он выгоден промоушену».

Другой чемпион UFC уверен, что Конор проиграл случайно.