Шок! Туиваса жестоко нокаутировал Льюиса
Один тычок и 120-килограмовый монстр упал как подкошенный. Видео нокаута в бою Льюис – Туиваса
Тай удалось сделать то, что не смог Нганну
13 февраля 09:10
Тай Туиваса, Деррик Льюис
На UFC 271 в Хьюстоне австралийский тяжеловес Тай Туиваса (15-3) нокаутировал «Черного зверя» из США Деррика Льюиса (26-9) жестким попаданием локтем в голову. Представляем видео нокаута
Tai Tuivasa are you kidding me?! Perfect elbow and put Derrick Lewis to sleep for the KO. pic.twitter.com/b3OUk1DHii— George Balekji (@GeorgeBalekji) February 13, 2022
В главном поединке турнира UFC 271 Исраэль Адесанья выиграл у Роберта Уиттакера.
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