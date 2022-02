Один тычок и 120-килограмовый монстр упал как подкошенный. Видео нокаута в бою Льюис – Туиваса

Тай Туиваса, Деррик Льюис

На UFC 271 в Хьюстоне австралийский тяжеловес Тай Туиваса (15-3) нокаутировал «Черного зверя» из США Деррика Льюиса (26-9) жестким попаданием локтем в голову. Представляем видео нокаута



Tai Tuivasa are you kidding me?! Perfect elbow and put Derrick Lewis to sleep for the KO. pic.twitter.com/b3OUk1DHii