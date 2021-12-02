Хабиб: «Я уважаю Гэтжи, но Махачев больше заслуживает титульного боя»
Официально. Гэтжи встретится встретится с победителем боя Оливейра – Порье
Президент UFC назвал возможное противостояние – одним из величайших в истории
18:57
Джастин Гэтжи / Фото - mmamania.comПрезидент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что американский легковес Джастин Гэтжи (23-3) проведет титульный бой с победителем поединка между чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой (31-8-1) и Дастином Порье (28-6).
Цитирует Уайта MMAJunkie.
«Да, Джастин следующий в списке. Пока все здоровы и в полном порядке, это должен быть он. И это будет один из величайших боев, которые вы когда-либо видели в своей жизни».
В последнем бою Гэтжи одержал яркую победу над Майклом Чендлером, а затем заявил, что должен быть следующим претендентом на титул.
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