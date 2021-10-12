Фигейреду – Морено: «Я собираюсь нокаутировать тебя»
Официально. Третий поединок Морено – Фигейреду перенесен на другую дату
Титульный бой состоится на турнире UFC 270
16:36
Морено и Фигейреду / Фото - mmamania.comВ связи с тем, что поединок между Хорхе Масвидалем (35-15) и Леоном Эдвардсом (18-3) состоится на турнире UFC 269, который запланированный на 11 декабря, третий бой между чемпионом организации в наилегчайшем дивизионе Брэндоном Морено (19-5-2) и бывшим обладателем титула Дейвисоном Фигейреду (20-2-1) перенесен на UFC 270.
Данный ивент запланирован на январь 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт UFC
Напомним, в декабре минувшего года бой Фигейреду и Морено завершился ничьей. В июне поединок бойцов состоялся на турнире UFC 263, где Морено удушающим приемом в третьем раунде взял верх над Фигейреду.
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