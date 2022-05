Оливейра поддержал Фергюсона после поражения Чендлеру

Чарльз Оливейра / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) поддержал ветерана лиги Тони Фергюсона (25-7) после его поражения в поединке с экс-претендентом на титул промоушена Майклом Чендлером (23-7) на турнире UFC 274.

We're among big dogs, up&downs are part of our jorneys. I admire you a lot @tonyfergusonxt. You've the history inside the Octagon. Head up "El Cucuy"!



If you wish, let's train together in ChuteBoxe's hedquarter in São Paulo for your nxt fight. You're a brother!#UFC pic.twitter.com/hNyd4wbLZd