Чендлер: «Я даже не помню, видел ли я как Фергюсон упал без сознания»
Оливейра поддержал Фергюсона после поражения Чендлеру
Бразилец предложил американцу потренироваться вместе перед его возвращением
09:00
Чарльз Оливейра / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) поддержал ветерана лиги Тони Фергюсона (25-7) после его поражения в поединке с экс-претендентом на титул промоушена Майклом Чендлером (23-7) на турнире UFC 274.
«Мы среди больших волков. Взлеты и падения – часть нашего путешествия. Я восхищаюсь тобой Тони. У тебя есть история внутри октагона. Подними голову «Эль Кукуй»!
Если хочешь, давай потренируемся вместе в штаб-квартире ChuteBoxe's в Сан-Паулу перед твоим следующим боем».
We're among big dogs, up&downs are part of our jorneys. I admire you a lot @tonyfergusonxt. You've the history inside the Octagon. Head up "El Cucuy"!— Charles 'DoBronxs' Oliveira (@CharlesDoBronxs) May 9, 2022
If you wish, let's train together in ChuteBoxe's hedquarter in São Paulo for your nxt fight. You're a brother!#UFC pic.twitter.com/hNyd4wbLZd
Чарльз Оливейра «задушил» Джастина Гэтжи (23-4), а Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 274.
Комментарии 0