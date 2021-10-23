Немков спрогнозировал результат поединка Емельяненко – Джонсон
Опубликовано эффектное промо к поединку Емельяненко – Джонсон
Турнир Bellator 269 пройдет в Москве
15:35
Емельяненко и Джонсон / Фото - fighttimeBellator на своем официальном аккаунте в Instagram опубликовал официальный проморолик к дебютному турниру промоушена в России – Bellator 269.
В главном событии ивента 23 октября в октагон выйдет легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко (39-6), которому будет противостоять американец Тимоти Джонсон (15-7).
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
Превью боя Федор – Тимоти от сайта XSPORT.
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