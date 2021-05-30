Президент UFC: «Если завтра мне позвонит Джонс и объявит о завершение карьеры, я скажу: «Ну и молодец»

Джонс и Уайт / Фото: givemesport.com

Президент UFC Дэйна Уайт заявил в интервью Yahoo Sports, что не будет удивлен, если экс-чемпион полутяжелого веса Джон Джонс (26-1) решит завершить карьеру. Напомним, что Джонс не намерен драться в 2021 году.



С Джонсом я работаю уже десять лет. Я знаю, как все это происходит. Я пытался организовать бой Брока Леснара с Федором Емельяненко, потому что оба этих парня хотели биться друг с другом, но с Джонсом ситуация не такая. Джон – это парень, который мог бы взорвать этот спорт, получить контракт с Nike, чтобы они обеспечивали его кроссовками еще лет 25 после завершения карьеры.

Я радуюсь, когда наверняка знаю, что Джонс будет биться, но я смирился с этим. Если он не хочет биться, пусть не бьется. Он может уйти на вершине. И даже если он завтра позвонит мне и скажет, что решил завершить карьеру, то я не буду шокирован или разочарован. Я скажу: «Ну и молодец».