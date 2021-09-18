Ромеро vs Дэвис. В Bellator подготовили яркий дебют для «Солдата Бога»

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Превью

Фил Дэвис vs Йоэль Ромеро / Фото: Bellator

18 сентября в Сан-Хосе состоится турнир Bellator 266, возглавляемый боем 44-летнего кубинского ветерана Йоэля Ромеро (13-5) и бывшего чемпиона организации в полутяжелом весе Фила Дэвиса (22-6).



ЙОЭЛЬ РОМЕРО

Спортивная карьера Ромеро началась из вольной борьбы, где он был в числе мировых лидеров. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее этот монстр стал серебряным призером. На его счету также победы на чемпионате мира, кубках мира, он долгое время был лучшим в Южной и Северной Америке. До прихода в MMA Йоэль имел статус легендарного борца, что продвигало его карьеру быстрее.

В смешанных единоборствах Ромеро дебютировал через два года после ухода из борьбы. 32-летний на тот момент кубинец показал всем, что ему ради победы не нужно бороться в клетке, поскольку в его арсенале сумасшедшая ударная мощь. Йоэль в MMA очень быстро выиграл первые четыре боя, но затем оступился, проиграв нокаутом Рафаэлю Кавальканте. Тот поединок наш сегодняшний герой полностью контролировал и должен был легко выигрывать, но пропустил случайный бэкфист голову и все посыпалось, как карточный домик.





После поражения Ромеро не выступал полтора года и вернулся уже в UFC. Под крылом Дэйны Уайта «Солдат Бога» одержал серию из восьми побед подряд, а среди нокаутированных им были Дерек Брансон, крепкий солдат Тим Кеннеди, мастер каратэ Лиото Мачида и экс-чемпион UFC Крис Вайдман.

Летом 2017 года Ромеро провел поединок за временный чемпионский титул в среднем весе. Казалось, что австралиец Роберт Уиттакер не станет для него большой преградой, но парень удивил. Уиттакер использовал против Ромеро хорошую выносливость и скорость, в результате чего забрал бой решением.

Споткнувшись за шаг к чемпионскому поединку, Ромеро вскоре подрался с бывшим чемпионом Люком Рокхолдом и победил брутальным нокаутом. Затем кубинец получил реванш с уже полноценным чемпионом Уиттакером. В этом бою Роберт потерпел серьезные увечия в двух раундах, но остальные три он забрал и сохранил пояс.

Через год Ромеро вернулся и спорно проиграл молодому бразильцу Пауло Косте. Решение судей оказалось очень странным, поскольку Йоэль сделал больше для победы и заслуживал выиграть. Но в 2020 году он все же подрался за титул UFC с Исраэлем Адесаньей, но снова проиграл. На этот раз вопросов к оценкам не было.

Последнее поражение показало, что Ромеро нужно что-то менять и затем последовало его освобождение от контракта с UFC и переход в Bellator.

Глава Bellator Скотт Кокер хотел видеть средневеса Ромеро в Гран-при полутяжеловесов и кубинец на это согласился. Однако незадолго до боя Йоэль травмировал глаз и решил отсрочить возвращение. И теперь нокаутер подерется в главном событии шоу с бывшим коллегой из UFC.

ФИЛ ДЭВИС

Дэвис является выходцем из борьбы, где выступал на уровне колледжа. В 2008-м он перешел в MMA, и сразу стало понятно, что у него большие перспективы. В своем пятом бою он дебютировал в UFC и начал побеждать крепких оппонентов. Он задушил Александра Густафссона, и победил Антонио Рожерио Ногейру.

Дэвиса считали реальной угрозой для чемпиона Джона Джонса и готовили к этому поединку. Для получения титульника ему оставалось выиграть лишь у экс-чемпиона Рашада Эванса, но он споткнулся и уступил. Филу пришлось начать свой титульный бой заново и когда снова оставалось сделать один шаг, американец проиграл Энтони Джонсону.

Потеряв все шансы на титульный бой после фиаско в бою с Райаном Бэйдером Дэвис перешел в Bellator. У Кокера Фил уже в четвертом поединке подрался за титул, уверенно выиграв у Лиама Макгири. Но с чемпионским титулом он проходил меньше года, поскольку уже в следующем бою он проиграл в реванше Бэйдеру.

С тех пор Дэвис провел семь поединков, в которых проиграл два Вадиму Немкову, а среди поверженных ним снова были ветераны Мачида и Макгири, крепкие Лео Лейте и Линтон Васселл, и перспективный Карл Альбректссон.

ПРОГНОЗ

В предстоящем поединке мы можем увидеть интересное противостояние в стойке. Ромеро из-за множества травм уже не борется, а Дэвис может не рискнуть на такой шаг, поскольку оппонент очень мощный и более умелый в партере.

Когда они будут драться в стойке, то мы увидим бойцов с одинаковыми навыками в ударной технике. Отличие лишь в том, что у Ромеро очень мощные удары, тогда как Дэвис не нокаутер.

У Фила в предстоящем поединке будет преимущество в выносливости. Если бы не этот фактор, то Ромеро давно был бы чемпионом UFC. Поэтому, мы считаем, что предстоящий бой продлится всю дистанцию и завершится победой Дэвиса на карточках судей.

Оналйн трансляция поединка Йоэль Ромеро – Фил Дэвис.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua