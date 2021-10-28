Сандхаген: «Яну стоит беспокоиться о моем грэпплинге»

Претендент на титул в легчайшем весе – о предстоящем поединке с экс-чемпионом

Кори Сандхаген / фото - EssentiallySports

Претендент на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сандхаген (14-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против экс-чемпиона Петра Яна (15-2), который состоится на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Цитирует Сандхагена пресс-служба UFC.

«Я думаю, что у нас с Яном много общих аспектов, в которых мы с ним сильны. Я считаю, что мы с ним одни из лучших ударников в UFC. Я однозначно могу сказать, что не беспокоюсь о том, что Ян может меня засабмитить, а ему, думаю, стоит об этом беспокоиться, ведь я считаю, что превосхожу его в грэпплинге. Я представляю очень серьезную угрозу на земле, и мне кажется, что это наше главное отличие. Мне очень приятно, что люди согласны с тем, что мы с Яном – двое лучших в дивизионе, потому что я однозначно так считаю. Я знаю, что в случае победы буду чувствовать себя чемпионом. Думаю, если он выиграет, то тоже должен чувствовать себя чемпионом».

Следите за поединком Ян – Сандхаген в онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – 31-го октября, в 06:00.

Полный кард турнира UFC 267.