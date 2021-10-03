Сантос – после победы над Уокером: «Дэйна, давай обсудим мой новый контракт с UFC»

Тиаго Сантонс / фото - Getty Images

2-го октября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США состоялся турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 193. В главном поединке бывший претендент на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе, бразилец Тиаго Сантонс (22-9) единогласным решением судей победил своего соотечественника Джонни Уокера (17-6).

Сразу после боя Сантос сказал:

Прежде всего, я хотел бы обратиться к своим болельщикам в Бразилии. Ребята, я хочу вам сказать, что Господь всегда на вашей стороне, с какими трудностями вы бы не столкнулись. Так что продолжайте бороться, не опускайте руки и продолжайте преследовать свою мечту. Также хочу сказать несколько слов для моей мамы. Поединок прошел хорошо, я в порядке. Я люблю тебя, целую и обнимаю.

Мне было очень тяжело подготовиться к Джонни, он непредсказуемый боец, но я усердно трудился. Еще две недели назад, мне поставили сечку под глазом, спарринг-партнер выбросил локоть. Так что тренировки были тяжелыми. Все же я пытался нокаутировать моего соперника, но мне было тяжело подобраться к нему, потому что он большой, а также очень быстрый и действовал довольно опасно. Так что я делал все, что мог.

Хочу сказать спасибо Господу, моей команде, а также спасибо UFC. И, Дана, Майк, давайте обновим мой контракт. Этот был мой последним по контракту. Так что давайте обновим его и конечно дадим мне чуть больше денег».