Трилогии не будет. Холловэй снялся с поединка против Волкановски на турнире UFC 272
Сехудо готов заменить Холловэя в бою с Волкановски
Сам австралиец хочет драться с «Корейским зомби»
08 января 12:36
Фото: Getty Images
Накануне стало известно, что Макс Холловэй (23-6) снялся с боя против чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски (23-1).
Заменить Холловэя вызвался бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, однако сам Волкановски желает драться с «Корейским зомби» Чен Сунг Джуном.
Руководство UFC пока не делало никаких официальных заявлений.
Напомним, бой Волкановски – Холловэй должен был состояться 5 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штата Невада, США) в главном событии турнира UFC 272.
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