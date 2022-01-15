Сехудо готов заменить Холловэя в бою с Волкановски
Сехудо: «UFC и Уайт не хотят дать мне шанс войти в историю. Это монополия»
Экс-чемпион организации раскритивал ее президента
15 января 14:24
Генри Сехудо / Фото - usatoday.comНакануне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не собирается давать поединок экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах американцу Генри Сехудо (16-2) с обладателем титула в полулегком весе австралийцем Алексом Волкановски (23-1). На что Генри в Twitter высказался с недоумением.
«С моей стороны нет никаких трюков. Я сказал своему менеджеру: «Сделай так, чтобы этот бой состоялся». Это не ситуация с Жоржем Сен-Пьером. Я бы защищал свой титул. UFC и Дэйна Уайт не хотят дать мне шанс войти в историю. Дэйна боится. Это монополия».
«Значит, если бы у меня были светлые волосы, голубые глаза и если бы я был канадцем с акцентом, тогда вы дали мне бой с Волкановски? Я защищал свои оба титула в отличие от Жоржа Сен-Пьера. Я ушел в отставку, чтобы дать другим парням побороться за титулы. Дэйна Уайт явно боится, что я выиграю».
Напомним, что Волкановски 5 марта в главном событии турнира UFC 272 должен был провести третий поединок с Максом Холловэем (23-6), однако американец травмировался и снялся с боя. В результате чего австралиец 9 апреля на арене Barclays Center в Бруклине (США) на ивенте UFC 273 встретится с южнокорейцем Чан Сун Чжуном (17-6) по прозвищу «Корейский Зомби».
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