Хабиб: «Когда я начинал, Шлеменко уже был звездой. Я закончил карьеру, а он дальше дерется»
Шлеменко не заинтересован в поединке с Минеевым
Бывший чемпион Bellator, похоже, лукавит
09:22
Александр Шлеменко / Фото - tele-sport.ruЭкс-чемпион Bellator в среднем дивизионе Александр Шлеменко (60-13-1) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» поделился мнением о возможном поединке с обладателем титула промоушена AMC Fight Nights Владимиром Минеевым (16-1-1).
«Интереса я пока в этом не вижу. Пока. Мне маловероятно, что мы с ним подеремся. Если, конечно, поступит предложение, то почему бы и нет. Вопрос: когда? Вопрос: где? Вопрос: на каких условиях? Конечно, все это обсуждаемые вещи. А так чтобы я сейчас начал вызывать, говоря: «Вова, я тебя жду! Я иду за тобой!». Нет, конечно. Не в таком контексте».
«Ну а так, с одной стороны, да, это было бы интересно. Смотрите, вот у нас был ММА-фест. Очень интересный получился такой уикенд, если по-английски сказать. Были в субботы бои, и были в воскресенье, и сейчас логично сделать поединок между победителями. Но тут я не знаю, ведь я не промоутер».
Напомним, накануне Шлеменко на турнире Eagle FC 42 разобрался с Артуром Гусейновым, а Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова на ивенте от AMC Fight Nights.
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