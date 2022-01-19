Петр Ян показал, как проходит его подготовка с реваншу со Стерлингом
Стерлинг: «Мы многое извлекли из первого поединка с Яном»
Чемпион UFC обещает удивить в реванше с россиянином
10:35
Алджамейн Стерлинг / фото - Getty Images
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) в эфире подкаста The MMA Hour высказался о предстоящем реванше с россиянином Петром Яном (15-2).
«На бой с Петром я заряжен. Мы много извлекли из первого поединка. Второй будет совершенно не таким. Уверен, смогу удивить фанов. Думаю, те, кто помнит мои прошлые выступления, до поединка, за который я получил «Оскар» в марте прошлого года, знают, что я один из топов этого дивизиона и вышел сюда неслучайно. Я не бил Юрайю Фейбера, чтобы получить бой за временный титул с парнем, который выходит после поражения.
Я знаю, что Ян очень сильный боец, но в конце концов мы ведь говорим о поединке. Два парня столкнутся в октагоне, один выйдет победителем – и это буду я».
Реванш Стерлинг – Ян состоится 9 апреля на UFC 273.
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