Стерлинг: «Мы многое извлекли из первого поединка с Яном»

Алджамейн Стерлинг / фото - Getty Images

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) в эфире подкаста The MMA Hour высказался о предстоящем реванше с россиянином Петром Яном (15-2).

Я знаю, что Ян очень сильный боец, но в конце концов мы ведь говорим о поединке. Два парня столкнутся в октагоне, один выйдет победителем – и это буду я».