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Стерлинг: «Мы многое извлекли из первого поединка с Яном»

Чемпион UFC обещает удивить в реванше с россиянином
MMA
10:35
Стерлинг: «Мы многое извлекли из первого поединка с Яном»
Алджамейн Стерлинг / фото - Getty Images

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) в эфире подкаста The MMA Hour высказался о предстоящем реванше с россиянином Петром Яном (15-2).

«На бой с Петром я заряжен. Мы много извлекли из первого поединка. Второй будет совершенно не таким. Уверен, смогу удивить фанов. Думаю, те, кто помнит мои прошлые выступления, до поединка, за который я получил «Оскар» в марте прошлого года, знают, что я один из топов этого дивизиона и вышел сюда неслучайно. Я не бил Юрайю Фейбера, чтобы получить бой за временный титул с парнем, который выходит после поражения.

Я знаю, что Ян очень сильный боец, но в конце концов мы ведь говорим о поединке. Два парня столкнутся в октагоне, один выйдет победителем – и это буду я».

Реванш Стерлинг – Ян состоится 9 апреля на UFC 273.

Напомним, Ян показал, как готовится к поединку в Таиланде.

Михаил Рыбак
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Алджамейн Стерлинг Петр Ян

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